Bundesliga : Mainz 05 verlängert Vertrag mit Torhüter Zentner bis 2025

Der Mainzer Torwart Robin Zentner in Aktion. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stammtorhüter Robin Zentner langfristig bis 30. Juni 2025 verlängert. Dies teilten die Rheinhessen unmittelbar vor dem Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag mit.

Zentner war zuvor bis 2023 gebunden. „Robin Zentner ist das Aushängeschild unserer herausragenden Torhüterausbildung von der Jugend bis zu den Profis“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt über den 27-Jährigen. Zentner stehe „sowohl sportlich als auch charakterlich sinnbildlich für all das, was Mainz 05 ausmacht“.

Zentner hat sich bei Mainz gegen Finn Dahmen durchgesetzt und ist unter Bo Svensson weiter die Nummer eins. „Er ist ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft und hat einen gewichtigen Anteil an unserer starken Defensivleistung und den wenigen Gegentoren in dieser Saison“, lobte Svensson. Zentner selbst betonte, er habe nicht lange über die Verlängerung nachdenken müssen. „Mainz 05 ist nach 16 Jahren am Bruchweg meine sportliche Heimat“, sagte der Torhüter.