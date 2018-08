später lesen Mainz 05 verleiht Stürmer Seydel erneut an Holstein Kiel FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der FSV Mainz 05 verleiht Stürmer Aaron Seydel für ein weiteres Jahr an Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Dies teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. „Bei der Kaderdichte in unserem Angriff wäre es für Aaron schwierig, hier in Mainz auf die für seine weitere Entwicklung benötigten Spielminuten auf höchstem Niveau zu kommen“, begründete der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder die erneute Leihe. dpa