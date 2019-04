später lesen Mainz 05 vor Partie gegen Düsseldorf mit großen Abwehrsorgen Teilen

Twittern

Teilen



Mit erheblichen Abwehrsorgen geht der FSV Mainz 05 in das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf. In den Kapitänen Niko Bungert und Stefan Bell sowie Youngster Ahmed Gürleyen sind gleich drei etatmäßige Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten angeschlagen. dpa