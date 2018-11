später lesen Mainz 05 will Bremen-Sieg in Freiburg vergolden FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem Schwung des 2:1 gegen Werder Bremen will der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg bestehen. „Wir dürfen uns jetzt nicht zufrieden zurücklehnen. Wir müssen weiter machen und Punkte holen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag nach dem Ende der sieben Spiele andauernden Durststrecke in Pflichtspielen. dpa