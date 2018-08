später lesen Mainz 05 will mit Fans eigenes Leitbild schaffen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga wieder einmal vorangehen. „Wir wollen ein Leitbild entwickeln, das für die Identität des Vereins steht. Das ist einmalig“, sagte Vereins- und Vorstandsvorsitzender Stefan Hoffmann am Dienstag im Trainingslager im österreichischen Bad Häring. dpa