Nach dem 5:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg will der FSV Mainz 05 heute auch beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund punkten. Die Dortmunder hatten am vergangenen Wochenende selbst 0:5 in München verloren und die Tabellenführung an die Bayern abgegeben. dpa