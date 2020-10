Mainz 05 will Negativserie in Augsburg stoppen

Mainz Der FSV Mainz 05 hat einen Fehlstart in die Saison 2020/21 erwischt. Nach fünf Spielen ohne Punkt soll in Augsburg die sportliche Trendwende eingeleitet werden.

Finanziell steht der FSV Mainz 05 mit einem Minus von 2,2 Millionen Euro aus der zurückliegenden Saison nicht rosig, aber immer noch besser als viele andere Bundesligavereine dar. Sportlich lässt sich das derzeit nicht behaupten. Fünf Spieltage, null Punkte lautet die ernüchternde Zwischenbilanz vor dem Gastspiel beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr). Höchste Zeit also, die Negativserie endlich zu beenden. „Momentan habe ich das Gefühl, dass die Spieler daran glauben, dass es klappt“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag.