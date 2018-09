später lesen Mainz 05 wohl mit Mateta und Ujah gegen den VfL Wolfsburg Teilen

Mit gestärkter Offensive will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Trainer Sandro Schwarz liebäugelt nach dem 0:1 am Sonntag bei Bayer Leverkusen im zweiten Teil der Englische Woche mit dem Einsatz von Jean-Philippe Mateta und Anthony Ujah im Angriffszentrum. dpa