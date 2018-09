später lesen Mainz 05 zieht positive Bilanz nach drei Jahren Fan-Dialog Teilen

Um die Sicherheit an den Spieltagen zu erhöhen, wird der FSV Mainz 05 in der Saison 2018/19 weiter den intensiven Austausch mit Fans und Polizei pflegen. Nach drei Jahren habe sich der Fan-Dialog zwischen dem Fußball-Bundesligisten, Fanvereinen und der Bundes- und Landespolizei zu einer Institution entwickelt, teilte der Verein am Dienstag mit. dpa