Mainz 05 zum Fall Heinz Müller: „Grundlegende Bedeutung" FOTO: Fredrik von Erichsen

Der frühere Bundesliga-Torhüter Heinz Müller will auch selbst bei der mit Spannung erwarteten Revisionsverhandlung am Dienstag vor dem Bundesarbeitsgericht erscheinen. Dies sagte sein Anwalt Horst Kletke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Erfurt geht es von 11.15 Uhr an vor allem um die Rechtmäßigkeit von befristeten Arbeitsverträgen im Profifußball. dpa