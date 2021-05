Mainz bastelt am Team der Zukunft

Mainz Schon vor dem Saisonfinale in Wolfsburg geht der Blick beim FSV Mainz 05 nach vorn. Sportdirektor Schmidt ist zuversichtlich, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen zu können. Eine erneute Zittersaison soll es nicht geben.

Für einige Profis wird es die Abschiedsvorstellung, für andere ein Schaulaufen für die Zukunft: Ungeachtet des gesicherten Klassenverbleibs will der FSV Mainz 05 im letzten Saisonspiel beim künftigen Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg seine Rekord-Rückrunde in der Fußball-Bundesliga veredeln. „Nach so viel lobenden Worten ist es wichtig, dass wir uns mit einer guten Leistung verabschieden. Das erwarte ich von der Mannschaft“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Donnerstag.