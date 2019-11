Mainz bedauert Ausstieg der Südländer aus dem Bildungsrat

Stefanie Hubig spricht während einer Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa.

Mainz Rheinland-Pfalz bedauert die Absagen von Bayern und Baden-Württemberg, sich an dem geplanten Nationalen Bildungsrat zu beteiligen. „Damit wird die Chance vertan, dem für unsere Gesellschaft so wichtigen Thema Bildung die Plattform zu geben, die sie verdient“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Mainz.

Die Bedenken Bayerns und Baden-Württembergs könne sie nicht nachvollziehen. Schließlich „war immer Konsens, dass die Entscheidungshoheit der Länder dabei nicht beeinträchtigt wird und die Bildungspolitik Sache der Länder bleibt“.