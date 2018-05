später lesen Mainz beendet Spekulationen: Sportvorstand Schröder bleibt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Sportvorstand Rouven Schröder vom FSV Mainz 05 hat einem Wechsel endgültig eine Absage erteilt und bleibt dem Fußball-Bundesligisten auch in der kommenden Saison treu. Zuvor war spekuliert worden, der 42-Jährige könnte neuer Sportchef beim abstiegsbedrohten Ligarivalen Hamburger SV werden. „Ich habe mir in den vergangenen Tagen mit dem nötigen Abstand zu unseren dramatischen Spielen im Abstiegskampf viele Gedanken gemacht über den Weg des Vereins und meine eigene Situation“, räumte Schröder in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag ein. Er wolle nun aber „mit vollem Einsatz und voller Überzeugung“ beim FSV weiterarbeiten. dpa