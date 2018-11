später lesen Mainz bestraft Freiburg: 3:1 im Breisgau FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FSV Mainz 05 hat seine aufsteigende Form in der Fußball-Bundesliga bestätigt und den SC Freiburg für einen im ersten Durchgang enttäuschenden Heim-Auftritt bestraft. Die Mainzer setzten sich am Samstag mit 3:1 (2:0) im Breisgau durch und gewannen erstmals in dieser Liga-Saison ein Auswärtsspiel. Von Nils Bastek, dpa