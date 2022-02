Mainz-Chef Heidel zum Fall Eberl: „Geht genauso weiter“

Mainz Nach dem Rücktritt von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen wird im Profi-Fußball über die Folgen diskutiert. Die Debatte ist nicht neu. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel rechnet nicht damit, dass sich etwas ändert.

Eberl hatte in der vergangenen Woche seinen vorzeitigen Abschied bei Borussia Mönchengladbach als Sportdirektor verkündet, weil ihm die Kraft fehle. Seitdem wird über den Umgang mit Druck im Profifußball diskutiert. „Jetzt kann man natürlich sagen: Dann muss er sich einen anderen Job suchen. Man kann aber auch sagen: Ist das noch vernünftig, so wie es abläuft?“, sagte Heidel.

„Der Unterschied zu meinen Anfängen in den 90er Jahren ist, dass sich das Geschäft inzwischen zu 100 Prozent in der Öffentlichkeit abspielt. Alles wird kommentiert, alles wird bewertet“, sagte Heidel. „Das eine sind die Medien, die inzwischen ja sekundengetreu berichten. Das zweite sind einfach die sozialen Medien, die es damals nicht gab. Das betrifft ja nicht nur den Fußball, das ist ja in der Politik genau das Gleiche.“ Wenn man im Fußball etwas entscheide, werde man von Millionen Menschen bewertet. „Manchmal in einer Art und Weise, die schwierig ist. Aber darüber beschwere ich mich nicht - das ist der Job“, sagte der 58-Jährige.