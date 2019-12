Mainz-Coach Beierlorzer: Sind in der Spur

Mainz An den letzten Auftritt von Leverkusen im Februar diesen Jahres denken die 05-Kicker nicht gern zurück. Nach dem 1:5 waren einige Kopfschmerz-Tabletten aus dem Bayer-Sortiment angebracht. Am Samstag wollen die Mainzer nun einige bittere Pillen verteilen.

Das 5:0 von Bremen wirkt beim FSV Mainz 05 positiv nach und soll die Rheinhessen zum Jahresabschluss beflügeln. Gelingt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer 04 Leverkusen ein Sieg, dann stellt das Team um Neu-Trainer Achim Beierlorzer die Halbzeitbilanz seines Vorgängers Sandro Schwarz von 21 Punkten aus der vergangenen Spielzeit ein. „Leverkusen wird eine große Herausforderung. Aber wir wollen mit den Fans im Rücken das letzte Spiel positiv gestalten und die Leistung von Bremen bestätigen“, sagte Beierlorzer am Freitag.

Er hofft darauf, dass sein eigenes Team an das erste Spiel ohne Gegentreffer in dieser Saison anknüpfen kann. In welcher taktischen Formation die Mainzer das Bayer-Bollwerk knacken wollen, verriet Beierlorzer wie üblich nicht. In der Abwehr steht Jeremiah St. Juste nach verbüßter Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Sein Vertreter Alexander Hack machte seine Sache in Bremen allerdings so ausgezeichnet, dass auch er auf einen Starteinsatz hofft. „Das ist für einen Trainer doch super“, sagte Beierlorzer zu der schwierigen Entscheidung.