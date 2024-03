Bundesliga Mainz-Coach Henriksen fordert Reaktion auf Bayern-Klatsche

Bo Henriksen hat sich nach der 1:8-Pleite beim FC Bayern München alles andere als am Boden zerstört gezeigt. „Es ist fantastisch zu sehen, was für eine Reaktion die Spieler gezeigt haben. Die Energie war wieder zurück“, schilderte der 49 Jahre alte dänische Cheftrainer am Donnerstag seine Eindrücke vom Training nach dem völlig schief gelaufenen Harakiri-Fußball. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Die Jungs sind hungrig auf den Sieg“, sagt er vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.