Fußball-Bundesliga Mainz-Coach Henriksen über Saisonziele: „Bin so langweilig“

In der Partie gegen Union kommt es für Henriksen zum dänischen Trainerduell mit Bo Svensson, der außerdem an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 45-Jährige war von 2007 bis 2014 als Spieler für Mainz aktiv. Von Januar 2021 bis November 2023 war er Chefcoach der 05er. „Er ist eine große Legende in diesem Verein“, sagte Henriksen über seinen Landsmann. Persönlich kenne er ihn aber nicht so gut, fügte der Mainz-Trainer hinzu. „Ich habe gegen ihn gespielt in der dänischen Superliga vor 25 oder 30 Jahren.“