Bundesliga : Mainz-Coach Svensson fürchtet Abgänge in der Verteidigung

Der Mainzer Trainer Bo Svensson (l) tröstet Der Mainzer Jonathan Burkhardt. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson befürchtet in diesem Sommer zentrale Abgänge in seiner Abwehrreihe. In einem Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe sagte der Däne am Donnerstag, als er auf Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste angesprochen wurde: „Es kann sein, dass beide gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es kann auch sein, dass einer bleibt. Zu glauben, dass beide bleiben, ist sehr optimistisch.“ Jeder sehe, welche Qualitäten der 26 Jahre alte französische Kapitän Niakhaté und der 25 Jahre alte Niederländer St. Juste haben.

„Sie sind in ihrem besten Fußballer-Alter. Sie haben noch ein Jahr Vertrag und man geht nicht in ein Jahr rein mit solchen Spielern, ohne dass sie entweder verlängern oder woanders hingehen. Das ist der Status“, sagte Svensson, der beide „absolute Führungsspieler“ nennt. Der 42-Jährige macht sich keine Sorgen, das Duo im Fall der Fälle nicht ersetzen zu können. „Es muss sich niemand Gedanken machen, dass wir faul rumliegen und uns nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten würden“, sagte Svensson.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-986834/2

(dpa)