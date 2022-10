Bundesliga : Mainz drei Spiele sieglos: „Leistungsdellen gibt es eben“

Freiburg Mainz 05 verpasst in einer turbulenten Schlussphase in Freiburg den Ausgleich. Die Verantwortlichen sehen die Mannschaft aber auf dem richtigen Weg.

Aus der vergeblichen Aufholjagd im Spiel beim SC Freiburg will der FSV Mainz 05 Kraft und Hoffnung für die nächste schwere Aufgabe schöpfen. „Ich glaube schon, dass vor allem die zweite Halbzeit, die wir mitnehmen können, gut war. Insgesamt zeigt der Trend ein bisschen nach unten. Da wollen und müssen wir nächste Woche zu Hause gegen Leipzig mal wieder eine richtig gute Leistung zeigen“, sagte Rückkehrer Jonathan Burkardt nach der 1:2 (0:2)-Niederlage am Samstag im Breisgau.

In Freiburg verpassten die Mainzer am achten Spieltag trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und dicker Chancen am Schluss einen Punktgewinn. Zuvor unterlagen sie mit 1:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim und mühten sich unmittelbar vor der Länderspielpause zu einem 1:1 gegen Hertha BSC. „Wir sind Mainz 05. Wir sind nicht da, um Champions League zu spielen“, sagte Schmidt. „Wir sind hier, um uns ins Mittelfeld zu arbeiten.“

Durch die dritte Saisonniederlage rutschten die Mainzer in die untere Tabellenhälfte ab. Torhüter Robin Zentner, der in der Schlussphase in Freiburg sein Tor verließ und im gegnerischen Strafraum für einige Verwirrung sorgte, hofft auf eine Wende am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Pokalsieger aus Leipzig: „Wir müssen von Anfang an mit Power reingehen, dann bin ich zuversichtlich.“