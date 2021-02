Mainz: Ehrenpräsident attackiert Chef des Aufsichtsrats

Harald Strutz, Ex-Präsident von FSV Mainz 05, geht an einem großformatigen Vereinslogo vorbei. Foto: picture alliance / Jan Huebner/dpa/Archivbild

Mainz Der Mainzer Ehrenpräsident Harald Strutz hat den Aufsichtsratsvorsitzenden Detlev Höhne erneut scharf kritisiert. „Detlev Höhne tut diesem Verein einfach nicht gut“, sagte der frühere Clubchef des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 dem TV-Sender Sky am Donnerstag.

Bei den Mainzern gibt es seit einiger Zeit Ärger bei den Funktionären. Wegen „nicht klar definierter Aussagen“ in der Vereinssatzung hatte der Bundesligist am Dienstag kurzfristig seine Mitgliederversammlung verschoben. Diese sollte mit Wahlen zum Vereinsvorsitz und zum Aufsichtsrat ursprünglich am 9. Februar durchgeführt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Unklarheiten und Streit gab es wegen der Anzahl der zugelassenen Bewerber durch die Wahlkommission.