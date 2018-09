später lesen Mainz erhält eine Million Euro vom Land für sauberere Busse Teilen

Als Teil des im vergangenen Jahres beschlossenen Sofortprogramms für die drei am stärksten mit Stickoxid belasteten Städte in Rheinland-Pfalz bekommt Mainz nun eine Million Euro vom Land. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) unterzeichnete den entsprechenden Förderbescheid, wie das Ministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. dpa