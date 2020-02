Mainz: Fastnacht und Rosenmontag trotz Hanauer Anschlags

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) feiern Fastnacht - trotz der Bestürzung über den rassistischen Anschlag von Hanau.

Der Rosenmontagsumzug werde ebenfalls wie geplant starten, sagte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Reinhard Urban, am Freitag in Mainz.

„Die Rechtsextremen wollen unser Leben und unsere Demokratie erschüttern. Diese Macht werden wir ihnen nicht geben“, sagte Dreyer. Gerade die Mainzer Fastnacht stehe für eine politisch-literarische Tradition - auch gegen rechts - und sei selbst schon Ziel rechter Hasskommentare und Drohungen gewesen. Dreyer und ihre Delegation wollten bei der Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ und an den tollen Tagen als Zeichen der Trauer ein schwarzes Band am Handgelenk tragen. Die Delegation der CDU-Landeschefin und Bundeswirtschaftsministerin Klöckner werden „als Gedenken an die Verstorbenen und Verletzten in Hanau“ eine schwarze Schleife tragen, wie Klöckner ankündigte.