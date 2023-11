Fastnacht Mainz feiert Fastnachts-Beginn: Kritik an Ticket-Verkauf

Mit Helau-Rufen und Konfetti haben mehrere Tausend Menschen in der Fastnachtshochburg Mainz um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit begrüßt. „Wer die Fastnacht einmal mitgemacht hat, der verliert sein Herz an diese Stadt“, rief Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) vom Balkon des barocken Osteiner Hofs in die Menschenmenge. „Doch niemals Platz zu keiner Zeit haben Hass und Fremdenfeindlichkeit - in Mainz nicht und auf der ganzen Welt -, wenn jeder sich dagegen stellt“, rief Haase in seiner ersten Eröffnung der Fastnacht. „Ruft laut Helau, so oft es geht, weil es für unsere Freiheit steht.“