Mainz feiert feucht-fröhliche Buchdruckertaufe

Eine Frau wird auf einer Bühne gegautscht. Foto: Andreas Arnold.

Mainz Mit der traditionellen Buchdruckertaufe, dem „Gautschen“, hat die Mainzer Johannisnacht einen ersten Höhepunkt gefeiert. In Erinnerung an Gutenberg, den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, wurden mehr als 20 junge Männer und Frauen in ein großes, mit Wasser gefülltes Holzfass eingetaucht.

Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Brauch soll Gesellen symbolisch von den Sünden ihrer Lehrjahre befreien. Während damals tatsächlich Buchdrucker getauft wurden, sind es heute mehrheitlich Mediengestalter, die ihre Ausbildung frisch beendet haben.