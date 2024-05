Bundesliga Mainz feiert Retter Henriksen: „Er war eine Energiequelle“

Man kann aber auch Martin Schmidt bitten, das Phänomen Henriksen zu erklären - und dann sprudelt es aus dem Mainzer Sportdirektor nur so heraus. „Er war eine Energiequelle für die Mannschaft“, sagte der Schweizer in Wolfsburg mit einer Flasche Siegerbier in der Hosentasche. „Das Wort „Fucking brave“ (Verdammt mutig) habe ich, glaube ich, jeden Tag 50 Mal und in den 13 Wochen hunderttausendmal gehört. Fünf Minuten vor dem Spiel beginnt das Rumpelstilzchen in der Kabine, dann geht das ab. Er redet jeden Spieler positiv, er bringt die Energie in das Team. Das ist seine größte Stärke neben dem, dass er auch ein hervorragender Fußballlehrer ist. Es wird ihm nicht gerecht, wenn man sagt: Er ist nur ein Motivator.“