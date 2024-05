Bundesliga Mainz feiert sich und Retter Bo Henriksen

Man kann das einfach in Zahlen ausdrücken: Als der 49-Jährige im Februar nach Mainz kam, waren die 05er Tabellenvorletzter und hatten neun Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz. Mit dem emotionalen Chefcoach an der Seitenlinie und in der Kabine aber verlor eine zuvor noch völlig verzagte und verunsicherte Mannschaft nur 2 von 13 Spielen. Der Sieg in Wolfsburg war bereits der neunte ungeschlagene Auftritt am Stück.