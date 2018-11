Mainz fordert Gleichbehandlung bei Aufnahme von Flüchtlingen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den Bund aufgefordert, alle Bundesländer bei der Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern gleich zu behandeln. Angesichts der zusätzlichen Unterstützung für Bundesländer mit sogenannten Ankerzentren schrieben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), das Modell einer integrierten Erstaufnahme mit allen beteiligten Stellen unter einem Dach werde auch in Rheinland-Pfalz erfolgreich umgesetzt. dpa

„Wir möchten Sie nun bitten, die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Unterstützung in gleicher Weise auch für unser Konzept der Integrierten Erstaufnahme zu gewähren“, heißt es in dem Brief, über dessen Inhalt Dreyer und Spiegel am Mittwoch die Teilnehmer der Kommunalen Flüchtlingsrunde unterrichteten. Der Bund könne etwa durch zusätzliches Personal des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) helfen. „Eine weitere wichtige Unterstützung sehen wir in der Bereitstellung unabhängiger Verfahrensberatung, da sie nicht nur den Betroffenen mehr Sicherheit gibt, sondern auch zur Qualitätsverbesserung der Asylverfahren beitragen kann.“

Die Landesregierung beobachte mit Sorge die aktuellen Diskussionen zwischen Bund und Ländern über die Ausgestaltung der Erstaufnahmeeinrichtungen, erklärte die Staatskanzlei in Mainz. Nach Bayern und Sachsen hat auch das Saarland ein „Ankerzentrum“ eingerichtet. Der Bund unterstützte das Saarland daraufhin mit der Bereitstellung von 50 Stellen der Bundespolizei, die Abschiebungen von Ausländern übernehmen sollen. Das Wort „Anker“ steht für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung).