Mainz gegen Freiburg mit Mateta

Mainz Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 mit dem begehrten Torjäger Jean-Philippe Mateta ein Achtungszeichen senden. „Wir wollen die drei Punkte“, sagte Trainer Achim Beierlorzer zwei Tage vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg.

Der Franke zieht seine Überzeugung aus der kurzen, aber intensiven Vorbereitung und einem 2:0 im Abschlusstest gegen Borussia Dortmund. Sportchef Rouven Schröder sagte zum kolportierten Angebot des FC Sevilla: „Das Interesse von Sevilla war ein Medien-Ding. Wir freuen uns auf die Rückrunde und auf viele Tore von JP Mateta.“