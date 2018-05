später lesen Mainz gegen Leipzig: Teams wollen „den Druck umwandeln“ FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der FSV Mainz 05 will einen großen Schritt aus dem Abstiegssumpf der Fußball-Bundesliga machen. Vor dem Sonntagsspiel (15.30 Uhr/Sky) der Rheinhessen gegen RB Leipzig fordert Trainer Sandro Schwarz: „Wir müssen alles rausfeuern, was in uns steckt. Wir müssen nachlegen und den Druck in Energie umwandeln.“ Die angeschlagenen Gäste brauchen die drei Punkte dringend im Kampf um die Europapokal-Plätze. dpa