Mainz gegen Paderborn unter Siegzwang

Mainz Ein Sieg ist Pflicht für den Tabellen-15. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen das Schlusslicht SC Paderborn. „Ich erwarte ein Kampfspiel, Paderborn ist besser als der Tabellenstand.

Wir brauchen mentale Stärke und müssen alles geben“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag. Dem Franken liegt die leidenschaftslose Leistung seiner Profis beim 0:4 in Wolfsburg im Magen. „Wir brauchen endlich Konstanz.“

An der Taktik und Aufstellung, wie die Mainzer die beim 2:3 in München überzeugenden Ostwestfalen besiegen wollen, tüftelt Beierlorzer noch. Der in Wolfsburg fehlende Abwehrspieler Jeremiah St. Juste ist wie Alexander Hack wieder im Training. Im Angriff könnte Jean-Philippe Mateta eine Chance von Beginn erhalten.