Auslosung Mainz im Pokal gegen Wiesbaden - Koblenz empfängt Wolfsburg

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Nachbarschaftsduell vom ehemaligen Freiburger Bundesliga-Stürmer Nils Petersen zugelost bekommen. Gegner der 05er ist Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Das ergab die Auslosung am Samstag im Fußball-Museum Dortmund. Gespielt wird in der Brita Arena Wiesbaden.