Mainz in zweiter Pokal-Runde gegen Ligarivale Bielefeld

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Mainz Der 1. FSV Mainz 05 trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten wird am 26. oder 27. Oktober ausgetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der ersten Runde hatten sich die Mainzer erst im Elfmeterschießen bei Regionalligist SV Elversberg durchgesetzt. Bielefeld hatte mit 6:3 bei Viertligist SpVgg Bayreuth gewonnen.