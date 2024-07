Fußball Mainz leiht Bayern-Talent Sieb aus

Sieb selbst möchte in Mainz den Sprung in die Bundesliga schaffen. „Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem denke ich, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut zum dynamischen Mainzer Fußball passe“, sagte der U21-Nationalspieler. In München erhielt er zuvor einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.