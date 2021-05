Mainz lockert Corona-Regeln von Donnerstag an

Passanten gehen an geöffneten Geschäften in der Altstadt von Cochem vorbei. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Es gibt mehr Freiräume wegen sinkender Corona-Zahlen. Das genießen auch die Menschen bei Ausflügen, Spaziergängen und Treffen über die Pfingstfeiertage. Laut Polizei halten sie sich überwiegend an die Regeln, einige sind aber unbelehrbar.

Sinkende Corona-Neuinfektionen machen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Mainz von diesem Donnerstag an möglich. Der Handel darf wieder öffnen - unter den gleichen Bedingungen wie Lebensmittelgeschäfte, also ohne Testpflicht und Terminshopping, aber mit medizinischen Masken, Abstand und einer Begrenzung der Kundenzahl. Wie die Stadt Mainz am Dienstag mitteilte, entfällt auch die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr.