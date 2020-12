Mainz mit Angriffslust bei Hertha BSC

Mainz Der FSV Mainz 05 will nach zwei Pleiten hintereinander bei Hertha BSC nicht nur Schlimmeres verhindern, sondern erfolgreich sein. Dazu müssen die 05er ihre Torchancen besser nutzen. Coach Lichte überlegt dennoch, dem erfolgreichsten Schützen Mateta eine Pause zu gönnen.

Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen im Fußball-Bundesligaspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC nicht nur weiteres Ungemach vermeiden. „Wir fahren nicht nach Berlin, um Schadensbegrenzung zu betreiben“, kündigte Trainer Jan-Moritz Lichte am Montag an. „Wir sind angriffslustig, wir wollen das Spiel gewinnen.“