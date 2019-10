Mainz mit Schwung nach Leipzig: Hack ersetzt Niakhaté

Mainz Gestärkt durch den jüngsten Sieg gegen den 1. FC Köln (3:1) will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch bei RB Leipzig bestehen. „Wir werden nicht den offenen Schlagabtausch suchen, um nicht ins offene Messer zu rennen.

Aber wir wollen den Gegner auch in Schwierigkeiten bringen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Das 6:1 der Leipziger am Mittwoch in Wolfsburg beeindruckte den 05-Coach schon. „Um die enorme Qualität im Offensivspiel wussten wir aber auch vorher.“