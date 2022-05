DFB-Pokal : Mainz nach Aue: Lautern empfängt Pokalfinalist Freiburg

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. Die erste Pokalrunde wird vom 29. Juli bis 1. August ausgespielt.

Die Rheinhessen waren in der vergangenen Saison im Achtelfinale mit 2:3 nach Verlängerung beim VfL Bochum ausgeschieden. Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern kann sich auf den unterlegenen Pokalfinalisten SC Freiburg freuen.

Ein schweres und attraktives Los wurde für den rheinland-pfälzischen Regionalligisten SV 07 Elversberg gezogen. Der Drittliga-Aufsteiger darf sich auf Champions-League-Starter Bayer Leverkusen freuen. Der TSV Schott Mainz erwartet Zweitligist Hannover 96.

