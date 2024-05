Bundesliga Mainz ohne Angst vor Champions-League-Finalist Dortmund

Den Einzug von Borussia Dortmund ins Finale der Champions League hat Bo Henriksen mit großer Freude verfolgt. Angst macht dem Trainer des FSV Mainz 05 dieser Erfolg vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den BVB aber nicht. Im Gegenteil. „Was können wir uns besseres wünschen, als gegen den Champions-League-Finalisten vor eigenem Publikum zu spielen? Was für ein Spiel“, sagte Henriksen am Donnerstag in Mainz.