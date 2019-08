Mainz plant kein Verbot privater Silvesterböllerei

Mainz Trotz eines entsprechenden Antrags der Deutschen Umwelthilfe (DUH) plant die Stadt Mainz kein Verbot privater Silvesterböllerei. Er sehe keine Veranlassung für eine solche Maßnahme, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Im Mittel lägen die Feinstaubwerte in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt deutlich unter dem Grenzwert. Er halte ein Verbot für eine „Überreaktion“. Er sei nicht dafür, auf jede kleine Beeinträchtigung mit Verboten zu antworten. Nichtsdestotrotz nehme die Stadt Schadstoffe in der Luft ernst.

Die DUH hatte ein solches Verbot in deutschlandweit 31 Städten, darunter Mainz, beantragt und auf die eher hohen Feinstaubbelastungen in den dortigen Innenstädten verwiesen. Die Umwelthilfe regte an, Feuerwerke könnten auch von professionellen Veranstaltern außerhalb der Stadtzentren organisiert werden. Möglich sei auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden dürfe.