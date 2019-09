Mainz-Präsident: „Überregional mehr wahrgenommen werden“

Stefan Hofmann, Präsident des FSV Mainz 05. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 sieht sich auch in seiner elften aufeinanderfolgenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. „Wirtschaftlich möchten wir unter die Top-15-Vereine Deutschlands kommen - uns ist bewusst, dass wir da noch viel zu tun haben“, sagte Präsident und Vorstandschef Stefan Hofmann dem „Kicker“ (Montag).

Mit Blick auf die Zukunft fügte Hofmann an: „Mainz 05 soll überregional deutlich mehr wahrgenommen werden.“