Brauchtum Mainz: Rund 7000 Narren feiern Weiberfastnacht

In Mainz hat am Donnerstag um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. Trotz des Regenwetters haben sich bis zum Mittag etwa 7000 Menschen versammelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. In den vergangenen Jahren seien es bei schönem Wetter im Schnitt 9000 bis 10.000 Feiernde gewesen. Vor Ort herrsche eine ausgelassene und friedliche Stimmung. Gefeiert wird in den kommenden Tagen an insgesamt drei Orten: dem Schillerplatz, dem Marktplatz und dem Liebfrauenplatz. Auf allen Plätzen herrscht Glasverbot.