Kellerduell Mainz schießt Darmstadt Richtung 2. Liga

Der FSV Mainz 05 hat im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Darmstadt 98 einen eminent wichtigen 4:0 (1:0)-Sieg gefeiert und die Hessen in Richtung 2. Liga geschossen. Andreas Hanche-Olsen in der 32. Minute, Brajan Gruda (60.) und Jae-sung Lee (80./84.) erzielten am Samstag vor 33 000 Zuschauern die Tore für die Rheinhessen, die als Tabellen-16. nun 23 Zähler auf dem Konto haben.