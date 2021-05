Landespolitik : Ampelkoalition präsentiert heute Vertrag

Mainz/Trier Klimaneutral, weniger bürokratisch, Jahrestickets für Bus & Bahn – Die Regierungspartner in Mainz haben viel vor

Dabei nannte die Landesregierung ambitionierte Vorhaben. So soll das Land zwischen 2035 und spätestens 2040 klimaneutral sein, weshalb die Ampelparteien auf einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien setzen. Die Grünen-Politikerin Anne Spiegel sprach davon, bis 2030 Leistung aus Wind zu verdoppeln und aus Sonnenenergie zu verdreifachen. Dafür könnten Windräder künftig wieder näher an bewohnten Gebieten – und damit an Häusern wie in der Eifel und dem Hunsrück – stehen. Spiegel sprach davon, den Mindestabstand von 1100 auf 900 Meter zu reduzieren. Beim Repowering – also nach dem Austausch alter Anlagen durch neue, leistungsstärkere Windräder – sollen 720 Meter gelten.