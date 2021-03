Mainz spielt ab der kommenden Saison in der Mewa Arena

Ein Ball liegt vor einem Spiel auf dem Rasen in der Opel-Arena. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 spielt ab der kommenden Spielzeit in der Mewa Arena. Diese sponsorenbedingte Namensänderung teilte der Club aus Rheinhessen am Mittwoch mit. Der Vertrag zwischen dem Fußballverein und der Textilmanagement-Firma, die bereits seit einigen Jahren Partner ist, gilt zunächst bis zum Jahr 2026. Zuletzt waren die Namensrechte des Mainzer Stadions an Opel verkauft.

Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit der Automarke war zuvor nicht verlängert worden, wie die 05er in der Vorwoche mitgeteilt hatten.