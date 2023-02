Bundesliga : Mainz: Stammkeeper auf Bank - Alonso wechselt sechsmal

Leverkusen Der etatmäßige Stammtorwart Robin Zentner muss bei seiner Rückkehr in den Kader beim FSV Mainz 05 nach einer Rückenverletzung auf der Bank Platz nehmen. Sein Stellvertreter Finn Dahmen bleibt im Tor der Rheinhessen in der Partie am Sonntagabend bei Bayer 04 Leverkusen zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.

Trainer Bo Svensson hatte die Frage nach der Nummer 1 unter der Woche offen gelassen.

Beim Streamingdienst DAZN stellte er vor der Partie aber klar: „Der Robin ist und bleibt auch unsere Nummer 1, aber er war vier Wochen raus und hat eine Woche jetzt trainiert.“ Die Entscheidung sei für ihn daher ziemlich logisch gewesen und auch nicht schwer gewesen. Zentner bekomme so eine weitere Woche Training, und Dahmen habe gezeigt, dass er ein sehr guter Rückhalt sei als Torhüter Nummer zwei. Zentner sei noch immer gesetzt, müsse aber noch auf hundert Prozent kommen.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso wechselt zwischen den beiden Europa-League-Spielen gegen die AS Monaco mehr als die halbe Mannschaft. Von den zehn Feldspielern blieben in Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Robert Andrich und Nadiem Amiri nur vier in der Startelf. Unter anderem bekommt Florian Wirtz, der beim 2:3 im Hinspiel gegen Monaco mit einem starken Solo sein erstes Tor nach zehnmonatiger Verletzungspause erzielt hatte, eine Verschnaufpause. Dafür beginnt Stürmer Sardar Azmoun erstmals seit dem dritten Spieltag.

