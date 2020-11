Mainz startet Corona-Aufklärungskampagne mit Lokalkolorit

Mainz Die Stadt Mainz appelliert in einer Corona-Aufklärungskampagne mit viel Lokalkolorit an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zur Einhaltung der Corona-Regeln. „Wir wollen ganz bewusst nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt ziehen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) bei der Vorstellung der Kampagne am Mittwoch in Mainz.

„Es war uns wichtig, eine etwas andere Sprache zu finden, um die Menschen zu ermuntern, ihren Beitrag für die Gesamtgesellschaft zu leisten.“