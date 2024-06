Fußball Mainz testet gegen Preußen Münster und Montpellier

Im Zeitraum zwischen den beiden Testspielen bereiten sich die Mainzer mit einem Trainingslager in Tirol in Österreich auf die kommende Saison vor. Das Trainingslager findet vom 31. Juli bis 7. August statt. Zuvor tritt der FSV am 6. Juli (14.00 Uhr) auswärts gegen seinen Clubpartner-Verein TSV Langenlonsheim/Laubenheim an, am 12. Juli (18.00 Uhr) geht es im Bruchwegstadion gegen den FC Basara Mainz.