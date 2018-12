später lesen Mainz testet im Winter-Trainingslager gegen Standard Lüttich Teilen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen weiteren anspruchsvollen Testgegner in der Winterpause gefunden. Im Rahmen ihres Trainingslagers in Südspanien treffen die Rheinhessen am 8. Januar (16.00 Uhr) auf den belgischen Vizemeister Standard Lüttich. dpa