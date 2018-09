später lesen Mainz-Torwart Müller muss für U21-Partien passen FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Der Mainzer Torwart Florian Müller wird bei den anstehenden Länderspielen der U21 verletzungsbedingt fehlen. Aufgrund von Sprunggelenkproblemen bleibt der 20-Jährige während der Länderspielpause in seinem gewohnten Umfeld in Mainz, wie sein Verein am Montagmorgen mitteilte. dpa